Джерело: CNN
У Стокгольмі побудують найбільше у світі «дерев’яне місто» // 3 фото
Відповідно до пресрелізу, Stockholm Wood City налічуватиме 7000 офісних приміщень і 2000 будинків на південному сході міста, а також “жваве міське середовище з поєднанням робочих місць, житла, ресторанів і магазинів”. Розташований на площі 250 000 квадратних метрів, розробник назвав його “найбільшим відомим у світі будівельним проєктом з дерева”.
Хоча деякі експерти висловлюють занепокоєння щодо пожежної небезпеки, яку створюють дерев’яні будівлі, прихильники стверджують, що технічна деревина горить відносно повільно та передбачувано, що робить її безпечнішою, ніж багато звичайних сталевих конструкцій.
Деревина також є “поглиначем вуглецю”, тобто вуглекислий газ, видалений деревами з повітря, зберігається в матеріалі, а не повертається в атмосферу.
Встановлено, що дерев’яні будівлі мають кращу якість повітря в приміщеннях і можуть бути побудовані зі значно нижчими викидами вуглецю, ніж ті, що виготовлені зі звичайних матеріалів.
Перші будівлі в Stockholm Wood City, який проєктують архітектурні фірми White Arkitekter і Henning Larsen, мають бути завершені у 2027 році.
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