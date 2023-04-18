У столиці Швеції розпочався "Європейський фестиваль: Українська весна", мета якого суголосна з темою цьогорічного головування Швеції в ЄС – єдиний фронт Європи на підтримку України.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що започатковуючи цей фестиваль, Швеція відкриває для себе унікальність української культури – через музику, театр, кіно, художні та фотовиставки, літературу, поезію та лекції. Відомі українські та європейські митці виступатимуть по усьому Стокгольму, а також навколо нього.

У відомстві пояснили, що поєднання у назві фестивалю слів “європейський” та “українська” – не випадкові, адже за ним стоїть низка європейських культурних інституцій: Український Інститут у Швеції через мережу Національних інститутів культури Європейського Союзу (EUNIC) у співпраці з Європейською комісією. “Європейський фестиваль” планують зробити постійною подією по всій Європі, присвяченою різним актуальним темам, як цьогоріч.

Щодо програми фестивалю, то в один з фестивальних днів відома театральна та кіноактриса Стіна Екблад читатиме твори українських поетів “розстріляного відродження” у супроводі струнних з Королівського Стокгольмського філармонічного оркестру у програмі, в якій прозвучать твори Василя Барвінського та Бориса Лятошинського.

Також, авдиторія зможе познайомитись з двома юними українськими піаністками – Ганною Козяк (16 років) зі Львова та Амелією Плошко (14 років) з Києва.

В іншому концерті “Музи – НЕ мовчать”, звучатиме музика сестер Богдани Фроляк та Ганни Гаврилец у виконанні струнних симфонічного оркестру Львівської національної філармонії під керівництвом Володимира Сивохіпа. Відомий український піаніст Йожеф Ермінь виконає присвяту Богдани своєму вчителю композитору Мирославу Скорику, а також “Молитву” Скорика для фортепіано та струнного оркестру. Музику Ганни та Богдани співатиме Камерний хор стокгольмської церкви Святого Якова.

Театральна частина фестивалю представлена виставою режисера Ларса Рудольфссона “Як ти відчуваєш, що боїшся?” на малій сцені театру “Оріон”. Назву спектаклю дала одна з 18 короткометражних п’єс, написаних протягом 2022 року молодими драматургами віком від 15 до 21 року, родом з Києва, Львова, Тернополя, Косіва та Харкова під керівництвом драматургині Лори Джей Кехілл.

Крім того, у кіночастині фестивалю будуть показані фільми: “Бачення метелика”, “Щедрик”, “Путівник”, “Зима у вогні” та ін., а також фільм вбитого у Маріуполі литовського режисера Мантаса Кведаравічюса “Маріуполіс2”.

Під час гранд-фіналу фестивалю у престижному концертному залі стокгольмського музею за участю симфонічного оркестру Львівської філармонії під батутою висхідної зірки, диригента, родом з Харкова Ярослава Шемета, – звучатиме українська музика, яка раніше ніколи не виконувалась у Швеції. Зокрема “Гуцульський триптих” Мирослава Скорика та Симфонія №3 Бориса Лятошинського. У фоє буде відкрито виставку “Незламні” з 26 робіт 17 сучасних українських художників які, попри війну, продовжують свою творчу діяльність в Україні.

У Мінкульті підкреслили, що “Європейський фестиваль: Українська Весна” триватиме майже місяць, а кошти, отримані від продажу квитків з усіх подій підуть на підтримку України.