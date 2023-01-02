У ніч на понеділок, 2 січня, у столиці Швеції Стокгольмі сталися два вибухи. Нині заарештовано п’ятьох осіб, яких підозрюють у скоєнні різних злочинів.

Про це повідомило SVT.

На місце інциденту скерували поліцію та екстрені служби близько 03:00. У районі Грімста, що на заході Стокгольма, багатоквартирний будинок зазнав значних пошкоджень.

За словами речниці поліції Оли Остерлінг, вже заарештовано чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні різних злочинів. У Стокгольмі проводять масштабну поліцейську операцію. Вибухотехніки та криміналісти обстежують місце події. Також вже розпочато попереднє розслідування за фактом суспільно небезпечного руйнування.

Ола Остерлінг розповіла, що поліція розглядає продовження “передноворічної стрілянини”. Ввечері 31 грудня у цьому районі застрелили чоловіка у віці 20 років. Проте це – не єдина версія поліції.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Ще один вибух трапився до 04:30 на сходовій клітці в південному районі столиці Багармоссен. За підозрою в участі у небезпечному для загалу руйнуванні та погрозах заарештовано чоловіка. Ніхто з людей не постраждав.

Після вибухів заарештовано загалом п’ять осіб. Нині поліція не бачить зв’язку між вибухом у Багармоссені та Грімсті, але вивчає таку можливість.

“Ми не виключаємо, що існує зв’язок між вибухами, стріляниною і вбивством, які сталися під час різдвяних вихідних і в наступні дні”, – заявили в поліції.