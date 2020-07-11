Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Мене відмовилися обслуговувати українською у магазині OYSHO у SkyMall. На ввічливе прохання говорити зі мною українською, продавець Анастасія відмовилась, мотивуючи тим, що не мусить підлаштовуватись під клієнта! Адміністраторка, також Анастасія, теж відмовилась говорити українською. Ще й заявила мені, що я неправильно роблю, наполягаючи на обслуговуванні державною мовою”, – написала Фіцич.

У відповідь на таку поведінку журналістка написала заяву на директора магазину.

“Я виросла у Києві і все життя через мою українську чую образи і кпини. Все життя! В радянський час мені в спину кидали: «селючка», зараз ситуація не краща. У моїй державі, за яку боролись мої діди і прадіди, мене ж дискримінують, а я не маю жодної можливості захистити себе. І не треба розповідати мені про російськомовних патріотів і все решта. Після Майдану я терпляче ставилась до таких ситуацій, щоб не відштовхнути російськомовних. Але врешті-решт розумію, що цьому терпінню не буде кінця. Просто більше не вірю, що колись ситуація зміниться. Це безкінечно боляче”, – розповіла Фіцич.

Пізніше вона повідомила, що до неї зателефонували адміністраторка та гендиректор групи компаній Inditex, до якої входить бренд Oysho із вибаченнями.

Наступного дня після інциденту Фіцич опублікувала пост, у якому подякувала за підтримку усім небайдужим, а також запевнила, що не мала наміру спекулювати на цій темі.

“Мій пост був криком відчаю, без сподівання на підтримку. І саме тому я так вражена вашою реакцією. Звісно, я не повірила в щирість вибачень адміністраторки, бо вона і далі намагась розказати, я не мала їй наказувати, як вона висловилась. Але – попри все – я хочу бачити позитив. Хочу вірити в те, що зміни будуть. Що колись мене не принижуватимуть через мою українську мову. Що Україна буде такою сильною, що північні сусіди заздритимуть. І всі решта сусідів теж. Бо віра здатна творити дива”, – написала тележурналістка.

Наталія Фіцич – українська тележурналістка, режисерка та письменниця. Вона також дружина народного депутата від “Європейської солідарності” Володимира Ар’єва.