У столиці Болгарії – Софії на два тижні закриють нічні клуби і дискотеки через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нові заходи в місті, де проживає не менше 2 млн людей, почнуть діяти вже з неділі. Їхня мета – стримування сплеску коронавірусу, що створює навантаження на систему охорони здоров’я країни.

Мер Софії Йорданка Фандикова, виступаючи по національному телебаченню, закликала університети в місті перейти на онлайн-навчання, а підприємства – перевести якомога більше співробітників на дистанційний формат роботи.

“Ситуація в Софії стає все більш тривожною. У нас нове зростання кількості заражень і людей, які потребують стаціонарного лікування. Це навантаження для лікарень”, – наголосила вона.

Як зазначає Reuters, у Болгарії, як і в багатьох інших країнах Європейського Союзу, за останні три тижні спостерігається різке зростання кількості нових випадків інфікування. Так, станом на суботу, 24 жовтня, було зареєстровано 1589 нових випадків зараження в країні з населенням в 7 млн людей.

У результаті загальна кількість випадків коронавірусу в країні досягла 36 519.

Тільки в Софії було зареєстровано 584 нові випадки захворювання.

Невеликі міста з істотною кількістю нових випадків зараження (такі, як Перник, розташований на відстані 36 км на захід від Софії, Слівен і Шумен), також вирішили закрити нічні клуби на два тижні.

Болгарська влада вже заборонила нетермінові операції в лікарнях у регіонах з істотним зростанням випадків коронавірусу, щоб забезпечити більше місць для пацієнтів із COVID-19.

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов разом із трьома міністрами знаходяться на самоізоляції з п’ятниці після того, як заступник міністра, з яким вони контактували, отримав позитивний результат тесту на COVID-19.