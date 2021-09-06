Про це повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.
Зокрема, комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого був монумент, виконало рішення Київської міської ради від 8-го липня 2021 року.
“Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам’ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму”, — зазначила Михайлова.
Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.
“Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. Тож пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс”, — заявив тоді заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
- У 2019 році кияни подавали петицію з проханням демонтувати цей монумент, проте вона не набрала необхідної кількості голосів.