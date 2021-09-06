У столиці демонтували пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який стояв у сквері на вулиці Маршала Якубовського, 8.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.

Зокрема, комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого був монумент, виконало рішення Київської міської ради від 8-го липня 2021 року.

“Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам’ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму”, — зазначила Михайлова.

Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.

“Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. Тож пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс”, — заявив тоді заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.