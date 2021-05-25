У столиці Малайзії – місті Куала-Лумпур у тунелі зіткнулися два потяги легкорейкового метро. Унаслідок цього понад 200 людей отримали травми.

Про це інформують агентства ВВС та Associated Press.

Один із потягів перевозив 213 пасажирів, коли зіткнувся у тунелі з іншим порожнім потягом. Інцидент стався напередодні ввечері (близько 20:45 за місцевим часом) біля хмарочосу Вежі Петронас.

За даними місцевої поліції, порожній потяг нещодавно відремонтували, і він рухався у зворотному напрямку по тій же колії, що і заповнений.

Правоохоронці припускають, що зіткнення могло статися через непорозуміння із центром управління рухом поїздів. У пустому поїзді перебував машиніст, тоді як поїзд із пасажирами був повністю автоматизованим і контролювався операційним центром.

Міністр транспорту Малайзії Ві Ка Сіонг повідомив журналістам, що один із потягів їхав зі швидкістю 40 км/год, а інший — 20 км/год.

Відомо, що з 213 пасажирів 47 людей отримали серйозні травми, тоді як інші 166 – легкі тілесні ушкодження. Троє пасажирів перебувають у важкому стані та були інтубовані.

На відео та фото з місця події видно травмованих пасажирів у крові, які лежать на підлозі вагона поїзда.

[Video] Perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya berhadapan dengan satu insiden yang melibatkan tren bernombor 40 dan 81. Usaha menyelamatkan mangsa sedang dijalankan. Sumber: Prasarana Malaysia Berhad pic.twitter.com/gsbUhlgECv — BERNAMA (@bernamadotcom) May 24, 2021

Як зазначає агентство АР, зіткнення поїздів стало першою значною аварією за 23 роки роботи системи метро. Щодня вона перевозить понад 350 000 пасажирів.

Прем’єр Малайзії Мухіддін Яссін пообіцяв, що буде проведено “поглиблене дослідження для з’ясування причин аварії”.