У столиці Сомалі стався теракт: більше 60 загиблих

Про це повідомляє АР.
Бомба, яка перебувала в вантажівці, вибухнула в суботу вранці на жвавому контрольно-пропускному пункті безпеки в столиці Сомалі.
Зазначається, що це була одна з найбільш смертоносних атак в Могадішо за останній час.
Офіційний представник уряду Ісмаїл Мухтар заявив, що число жертв може зрости, оскільки десятки людей були терміново госпіталізовані.
Мер Омар Мохамуд Мохамед, виступаючи на місці події, сказав, що серед загиблих були студенти університету. Поліція заявила, що серед загиблих також були двоє громадян Туреччини.
- к повідомлялося раніше, 29 листопада на мосту в Лондоні відбулася бійка, після на місце прибула поліція і були чутні постріли. Станція Лондонського мосту та околиці були евакуйовані.
- Пізніше стало відомо, що під час події правоохоронці застрелили чоловіка.
- За інформацією свідків, застрелений поліцейськими чоловік міг мати при собі вибухівку.
- Лондонські поліціянти оголосили інцидент з перестрілкою на мосту, внаслідок якого копами було вбито одну людину, терористичним актом.