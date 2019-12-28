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У столиці Сомалі стався теракт: більше 60 загиблих

У столиці Сомалі - Могадішо стався теракт, в результаті якого щонайменше загинула 61 людина.

Субота, 28 грудня 2019, 16:25

Про це повідомляє АР.

Бомба, яка перебувала в вантажівці, вибухнула в суботу вранці на жвавому контрольно-пропускному пункті безпеки в столиці Сомалі.

Зазначається, що це була одна з найбільш смертоносних атак в Могадішо за останній час.

Офіційний представник уряду Ісмаїл Мухтар заявив, що число жертв може зрости, оскільки десятки людей були терміново госпіталізовані.

Мер Омар Мохамуд Мохамед, виступаючи на місці події, сказав, що серед загиблих були студенти університету. Поліція заявила, що серед загиблих також були двоє громадян Туреччини.

Фото: АР

 

Теги: загиблі, Сомалі, теракт

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