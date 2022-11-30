У Києві на 19 станціях метрополітену облаштовано точки із USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.

USB-зарядки вже доступні на платформах станцій:

Червоної лінії:

“Академмістечко”

“Житомирська”

“Нивки”

“Берестейська”

Синьої лінії:

“Теремки”

“Іподром”

“Виставковий центр”

“Васильківська”

“Голосіївська”

“Деміївська”

“Тараса Шевченка”

“Почайна”

“Мінська”

“Героїв Дніпра”

Зеленої лінії:

“Бориспільська”

“Харківська”

“Позняки”

“Осокорки”

“Видубичі”

У КМДА зауважили, що мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.

Зазначимо, що у Києві відкрили 400 пунктів обігріву, де можна буде зігрітися та підзарядити гаджети, вони працюватимуть щодня. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, більшість зі столичних пунктів обігріву облаштовано в школах та інших установах соціальної сфери міста.

Відтак, якщо у житловому будинку немає електропостачання понад добу, кожен охочий зможе прийти у пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинено магазини та аптеки. Також мер Києва додав, що триває робота над тим, аби у кожному такому пункті працював інтернет.