Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.

USB-зарядки вже доступні на платформах станцій:

Червоної лінії:

  • “Академмістечко”
  • “Житомирська”
  • “Нивки”
  • “Берестейська”

Синьої лінії:

  • “Теремки”
  • “Іподром”
  • “Виставковий центр”
  • “Васильківська”
  • “Голосіївська”
  • “Деміївська”
  • “Тараса Шевченка”
  • “Почайна”
  • “Мінська”
  • “Героїв Дніпра”

Зеленої лінії:

  • “Бориспільська”
  • “Харківська”
  • “Позняки”
  • “Осокорки”
  • “Видубичі”

У КМДА зауважили, що мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.

Зазначимо, що у Києві відкрили 400 пунктів обігріву, де можна буде зігрітися та підзарядити гаджети, вони працюватимуть щодня. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, більшість зі столичних пунктів обігріву облаштовано в школах та інших установах соціальної сфери міста.

Відтак, якщо у житловому будинку немає електропостачання понад добу, кожен охочий зможе прийти у пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинено магазини та аптеки. Також мер Києва додав, що триває робота над тим, аби у кожному такому пункті працював інтернет.