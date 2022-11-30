Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.
USB-зарядки вже доступні на платформах станцій:
Червоної лінії:
- “Академмістечко”
- “Житомирська”
- “Нивки”
- “Берестейська”
Синьої лінії:
- “Теремки”
- “Іподром”
- “Виставковий центр”
- “Васильківська”
- “Голосіївська”
- “Деміївська”
- “Тараса Шевченка”
- “Почайна”
- “Мінська”
- “Героїв Дніпра”
Зеленої лінії:
- “Бориспільська”
- “Харківська”
- “Позняки”
- “Осокорки”
- “Видубичі”
У КМДА зауважили, що мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.
Зазначимо, що у Києві відкрили 400 пунктів обігріву, де можна буде зігрітися та підзарядити гаджети, вони працюватимуть щодня. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, більшість зі столичних пунктів обігріву облаштовано в школах та інших установах соціальної сфери міста.
Відтак, якщо у житловому будинку немає електропостачання понад добу, кожен охочий зможе прийти у пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинено магазини та аптеки. Також мер Києва додав, що триває робота над тим, аби у кожному такому пункті працював інтернет.
- Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що у “Пунктах незламності”, які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв’язку Starlink.
- Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме – Пунктами незламності.
- Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін повідомив, що у магазинах Rozetka можна зігрітися чи навіть зарядити свої гаджети під час вимкнення електроенергії.