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Кличко зауважив, що радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та Росії) надвечір таки демонтували.
“Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якому було встановлено фігури. Теж виявилося непросто. Але фахівці знайшли вихід – спилили основу самого пам’ятника. Буквально, викорінили та зняли скульптуру!”, – зазначив мер.
Скульптуру встановили ще за часів СРСР для “ознаменування возз’єднання України з Росією”.
Влада Києва також має намір пізніше перейменувати арку.
Арку Дружби народів відкрили у рамках святкування 1500-річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР. Раніше на її місці знаходилася Літня естрада. Двоє робітників є українцем та росіянином, які тримають орден “Дружби народів” зі стрічкою.
Інша скульптурна композиція була створена за мотивами Переяславської ради 1654 року. У центрі постає гетьман Богдан Хмельницький і московський посол, боярин Василь Бутурлін.
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