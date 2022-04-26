У Києві демонтовано монумент під аркою Дружби народів, який встановили в 1982 році. Раніше мер Віталій Кличко оголосив про знесення бронзової скульптури.

Про це повідомляють #Букви.

Кличко зауважив, що радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та Росії) надвечір таки демонтували.

“Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якому було встановлено фігури. Теж виявилося непросто. Але фахівці знайшли вихід – спилили основу самого пам’ятника. Буквально, викорінили та зняли скульптуру!”, – зазначив мер.

Скульптуру встановили ще за часів СРСР для “ознаменування возз’єднання України з Росією”.

Влада Києва також має намір пізніше перейменувати арку.

Арку Дружби народів відкрили у рамках святкування 1500-річчя Києва і 60-ї річниці створення СРСР. Раніше на її місці знаходилася Літня естрада. Двоє робітників є українцем та росіянином, які тримають орден “Дружби народів” зі стрічкою.

Інша скульптурна композиція була створена за мотивами Переяславської ради 1654 року. У центрі постає гетьман Богдан Хмельницький і московський посол, боярин Василь Бутурлін.