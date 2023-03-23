У Києві триває процес дерусифікації. 23 березня на засіданні Київради перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів та бульвар, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, нові назви отримали:

вулиця Льва Толстого — вулиця Гетьмана Павла Скоропадського

площа Льва Толстого — площа Українських Героїв

бульвар Перова — проспект Воскресенський

проспект Визволителів — проспект Георгія Нарбута

проспект Юрія Гагаріна — проспект Леоніда Каденюка

вулиця Марини Цвєтаєвої — вулиця Олександри Екстер

вулиця Суздальська — вулиця Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Зауважимо, 8 грудня депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари Києва, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Раніше Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

Окрім цього, депутати ухвалили рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.

21 березня Верховна Рада заборонила присвоювати географічним об’єктам назви, що пропагують або символізують Росію. За ухвалення проєкту закону №7253 у цілому проголосували 248 депутатів. Законом забороняється присвоювати топонімам назви, що “звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта, або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав”.