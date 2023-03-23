Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, нові назви отримали:
- вулиця Льва Толстого — вулиця Гетьмана Павла Скоропадського
- площа Льва Толстого — площа Українських Героїв
- бульвар Перова — проспект Воскресенський
- проспект Визволителів — проспект Георгія Нарбута
- проспект Юрія Гагаріна — проспект Леоніда Каденюка
- вулиця Марини Цвєтаєвої — вулиця Олександри Екстер
- вулиця Суздальська — вулиця Олекси Гірника.
Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.
Зауважимо, 8 грудня депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари Києва, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Раніше Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.
Окрім цього, депутати ухвалили рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.
21 березня Верховна Рада заборонила присвоювати географічним об’єктам назви, що пропагують або символізують Росію. За ухвалення проєкту закону №7253 у цілому проголосували 248 депутатів. Законом забороняється присвоювати топонімам назви, що “звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта, або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав”.
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