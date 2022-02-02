У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео

Про це повідомляє Національна служба з управління ризиками та надзвичайними ситуаціями Еквадору в Twitter.
Повені почалися після сильних дощів 31 січня. Кількість опадів побила рекорд в столиці Еквадору за майже 20 років.
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Вулицями пронеслися сильні потоки води, тому наразі будинки та вулиці вкриті брудом. Рятувальні бригади займаються тим, що обшукують їх задля виявлення жертв.
Hasta el momento se reportan 6 fallecidos y 15 heridos por el aluvión en La Gasca #QuitoVigila pic.twitter.com/JWZJHkx485
— Quito Vigila (@QuitoVigila) February 1, 2022
Зазначається, що внаслідок стихійного лиха постраждали 48 людей. Проте, за даними рятувальників, кількість загиблих і потерпілих може ще збільшитися.
Moradores de La Gasca claman por ayuda ante el aluvión ocurrido esta tarde en el centro norte de #Quito pic.twitter.com/saShEWBkN4
— Quito Vigila (@QuitoVigila) February 1, 2022
Місцева влада повідомила, що трагедія трапилася після того, як в районі робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна накопичилася вода. Після цього брудокам’яний потік став змітати на своєму шляху транспорт, майно людей, затоплювати будинки й валити стовпи електропередач. Наразі частина Кіто залишилася без світла.
Aluvión arrasa con todo a su paso en la Av. La Gasca al centro norte de #Quito. pic.twitter.com/uskthZAyHA
— Quito Vigila (@QuitoVigila) February 1, 2022
У Twitter місцевий ландшафтний менеджер Эміліо Кобо припустив, що трагедія була спровокована не тільки дощем. За його словами, у Кіто відсутнє управління схилами, тому під час дощів вода заповнила яри. Саме вони виконували роль природного дренажу, проте через опади не витримали.
“Я позначаю червоним два заповнені потоки, а жовтим — історичну зону водостоку. Не звинувачуйте дощ”, — написав Эміліо Кобо.
El desastre en #LaGasca no es novedad. Aparte de la nula gestión de laderas, la ciudad rellenó las quebradas que actuaban como drenaje natural de estas laderas.
Marco en rojo las dos quebradas rellenadas y en amarillo la zona histórica de drenaje. No le culpen a la lluvia. pic.twitter.com/yTsYlMmTFS
— Emilio Cobo (@ze_cobo) February 1, 2022
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