Про це повідомляє Національна служба з управління ризиками та надзвичайними ситуаціями Еквадору в Twitter.

Повені почалися після сильних дощів 31 січня. Кількість опадів побила рекорд в столиці Еквадору за майже 20 років.

  • У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео

    Фото: EPA

  • У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео

    Фото: EPA

  • У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео

    Фото: Twitter / Pichincha Communications

  • У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео

    Фото: EPA

  • У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео

    Фото: EPA

  • У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео

    Фото: Twitter / Quito Vigila

У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео // 6 фото

Вулицями пронеслися сильні потоки води, тому наразі будинки та вулиці вкриті брудом. Рятувальні бригади займаються тим, що обшукують їх задля виявлення жертв.

Зазначається, що внаслідок стихійного лиха постраждали 48 людей. Проте, за даними рятувальників, кількість загиблих і потерпілих може ще збільшитися.

Місцева влада повідомила, що трагедія трапилася після того, як в районі робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна накопичилася вода. Після цього брудокам’яний потік став змітати на своєму шляху транспорт, майно людей, затоплювати будинки й валити стовпи електропередач. Наразі частина Кіто залишилася без світла.

У Twitter місцевий ландшафтний менеджер Эміліо Кобо припустив, що трагедія була спровокована не тільки дощем. За його словами, у Кіто відсутнє управління схилами, тому під час дощів вода заповнила яри. Саме вони виконували роль природного дренажу, проте через опади не витримали.

“Я позначаю червоним два заповнені потоки, а жовтим — історичну зону водостоку. Не звинувачуйте дощ”, — написав Эміліо Кобо.

Фото: Twitter / Quito Vigila

Фото: Twitter / Quito Vigila

Фото: Twitter / Quito Vigila

Фото: Twitter / Quito Vigila