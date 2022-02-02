У столиці Еквадору Кіто з понеділка тривають рятувальні роботи через рекордні повені й зсув ґрунту. Станом на 2 лютого загинули 24 людини й ще 12 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Національна служба з управління ризиками та надзвичайними ситуаціями Еквадору в Twitter.

Повені почалися після сильних дощів 31 січня. Кількість опадів побила рекорд в столиці Еквадору за майже 20 років.











У столиці Еквадора сильні повені й зсув ґрунту призвели до понад 20 смертей: фото і відео // 6 фото

Вулицями пронеслися сильні потоки води, тому наразі будинки та вулиці вкриті брудом. Рятувальні бригади займаються тим, що обшукують їх задля виявлення жертв.

Hasta el momento se reportan 6 fallecidos y 15 heridos por el aluvión en La Gasca #QuitoVigila pic.twitter.com/JWZJHkx485 — Quito Vigila (@QuitoVigila) February 1, 2022

Зазначається, що внаслідок стихійного лиха постраждали 48 людей. Проте, за даними рятувальників, кількість загиблих і потерпілих може ще збільшитися.

Moradores de La Gasca claman por ayuda ante el aluvión ocurrido esta tarde en el centro norte de #Quito pic.twitter.com/saShEWBkN4 — Quito Vigila (@QuitoVigila) February 1, 2022

Місцева влада повідомила, що трагедія трапилася після того, як в районі робочих кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна накопичилася вода. Після цього брудокам’яний потік став змітати на своєму шляху транспорт, майно людей, затоплювати будинки й валити стовпи електропередач. Наразі частина Кіто залишилася без світла.

Aluvión arrasa con todo a su paso en la Av. La Gasca al centro norte de #Quito. pic.twitter.com/uskthZAyHA — Quito Vigila (@QuitoVigila) February 1, 2022

У Twitter місцевий ландшафтний менеджер Эміліо Кобо припустив, що трагедія була спровокована не тільки дощем. За його словами, у Кіто відсутнє управління схилами, тому під час дощів вода заповнила яри. Саме вони виконували роль природного дренажу, проте через опади не витримали.

“Я позначаю червоним два заповнені потоки, а жовтим — історичну зону водостоку. Не звинувачуйте дощ”, — написав Эміліо Кобо.