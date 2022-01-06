Про це повідомляє Interfax-Україна.
Всі адміністративні будинки столиці Казахстану взяті під посилену охорону”, — повідомив держтелеканал “Хабар 24”.
У місті запроваджена низка обмежень, також посилено охорону громадського порядку, як зазначає начальник департаменту поліції Ержан Саденов.
Просимо жителів столиці зберігати спокій, не піддаватися паніці та провокаційним закликам, із розумінням ставитися до заходів, що проводяться на період НП, дотримуватися правопорядку”, — наголосив Саденов.
Також введені обмеження на доступ до Інтернету. 5 січня значні збої переросли у відключення національного зв’язку.
Влада наголошує, що ці заходи спрямовані не на обмеження прав громадян, а на безпеку”, — зазначили у повідомленні держтелеканалу.
Офіційний представник Національного банку республіки Олжас Рамазанов заявив, що роботу всіх банків призупинено.
Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку та Національний банк Казахстану, беручи до уваги проведення контртерористичних операцій силовими структурами та враховуючи тимчасові збої в роботі інтернету, а також для захисту здоров’я та життя працівників фінансових організацій та споживачів фінансових послуг, повідомляє про тимчасове припинення діяльності всіх фінансових організацій”, — заявив Рамазанов.
- Нагадаємо, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Нагадаємо, президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- Раніше повідомлялось, що у Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією. Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- В Алмати (Казахстан), де вночі з 5 на 6 січня почалася антитерористична операція, військові заблокували велику кількість протестувальників на головній міській площі. Очевидці говорять про інтенсивну стрілянину та десятки жертв.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут.