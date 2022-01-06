Згідно з повідомленням казахстанського державного телеканалу "Хабар 24", який продовжує мовлення, всі адміністративні будівлі Нур-Султана взяті під посилену охорону, запроваджено тимчасове обмеження на доступ до інтернету, а роботу всіх банків призупинено.

Про це повідомляє Interfax-Україна.

Всі адміністративні будинки столиці Казахстану взяті під посилену охорону”, — повідомив держтелеканал “Хабар 24”.

У місті запроваджена низка обмежень, також посилено охорону громадського порядку, як зазначає начальник департаменту поліції Ержан Саденов.

Просимо жителів столиці зберігати спокій, не піддаватися паніці та провокаційним закликам, із розумінням ставитися до заходів, що проводяться на період НП, дотримуватися правопорядку”, — наголосив Саденов.

Також введені обмеження на доступ до Інтернету. 5 січня значні збої переросли у відключення національного зв’язку.

Влада наголошує, що ці заходи спрямовані не на обмеження прав громадян, а на безпеку”, — зазначили у повідомленні держтелеканалу.

Офіційний представник Національного банку республіки Олжас Рамазанов заявив, що роботу всіх банків призупинено.