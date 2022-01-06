Про це повідомляє Interfax-Україна.

Всі адміністративні будинки столиці Казахстану взяті під посилену охорону”, — повідомив держтелеканал “Хабар 24”. 

У місті запроваджена низка обмежень, також посилено охорону громадського порядку, як зазначає начальник департаменту поліції Ержан Саденов.  

Просимо жителів столиці зберігати спокій, не піддаватися паніці та провокаційним закликам, із розумінням ставитися до заходів, що проводяться на період НП, дотримуватися правопорядку”, — наголосив Саденов.

Також введені обмеження на доступ до Інтернету. 5 січня значні збої переросли у відключення національного зв’язку.

Влада наголошує, що ці заходи спрямовані не на обмеження прав громадян, а на безпеку”, — зазначили у повідомленні держтелеканалу.

Офіційний представник Національного банку республіки Олжас Рамазанов заявив, що роботу всіх банків призупинено.

Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку та Національний банк Казахстану, беручи до уваги проведення контртерористичних операцій силовими структурами та враховуючи тимчасові збої в роботі інтернету, а також для захисту здоров’я та життя працівників фінансових організацій та споживачів фінансових послуг, повідомляє про тимчасове припинення діяльності всіх фінансових організацій”, — заявив Рамазанов.

 

 