Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради у Facebook.
Депутати Київської міської ради хочуть встановити мораторій на відведення, укладання договорів оренди земельних ділянок, оренду та приватизацію нежитлових приміщень, цілісних майнових комплексів, які належать до комунальної власності територіальної громади Києва для осіб, які є громадянами або мають постійне місце проживання на території РФ або РБ, а також для юридичних осіб, які пов’язані з цими країнами.
За словами депутатки Київської міської ради Аліни Михайлової, цей проєкт розроблено з метою захисту невіддільного суверенного права України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах визначених державних кордонів.
Вона наголосила, що важливо протидіяти внутрішньому впливу потенційних російських агентів та тимчасово зупинити всі партнерські відносини з фізичними та юридичними особами, які підтримують ворога.
- Нагадаємо, що раніше керівницю школи у Києві підозрюють у співпраці з росіянами. Вона планувала отримати посаду міністерки освіти при окупаційній “владі” в обмін на державну зраду.
- Також у Києві поліціянти затримали диверсанта, який фотографував військову техніку, вказівники населених пунктів, малюнки з координатами та позивними.
- Слід зауважити, що після боїв на сході України російські окупанти можуть повернутися до Києва. Адже столиця є головною мішенню для загарбників РФ.
- Заступник голови КМДА з цифрового розвитку Петро Оленич підрахував, що станом на початок травня сумарний час усіх повітряних тривог, які лунали у Києві від початку повномасштабного нападу на Україну, становить 15 днів.