Увечері 10 березня, у Загребі, поблизу студентського гуртожитку ім. Степана Радича впав невідомий предмет. За непідтвердженою досі інформацією, це може бути уламок літака.

Про це повідомляє новинний канал N1.

Зазначається, що після падіння предмету спрацювала потужна детонація. За неофіційною інформацією, невідомий об’єкт – це частина літака. Окрім нього на землі знаходився противибуховий блок.

Екстренні служби, які прибули на місце події, повідомили, що предмет дійсно схожий на частину авіаційного двигуна. Після падіння на місці утворилась воронка діаметром 3 метри та глибиною в 1 метр.

Також на місце падіння предмету прибули правоохоронці, військова поліція та підрозділ вибухотехніків.

У міністерстві внутрішніх справ Хорватії про падіння невідомого предмету повідомили через чотири години після події. У відомстві зазначили, що був вибух, а поблизу місця падіння знайдено два парашути.

Наразі про потерпілих чи жертв не повідомляється. Відомо, що пошкоджено декілька автомобілей, які знаходились поруч з місцем падіння невідомого предмету.