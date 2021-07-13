У спортзалах столиці Південної Кореї – Сеула і його околиць заборонили вмикати занадто швидку музику, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters та ВВС, а також американський телеканал CNN.

Так, до стандартних обмежень, таких як соціальне дистанціювання та обмеження подорожей, місцева влада додала вимогу, щоб у тренажерних залах не вмикали занадто швидку музику під час групових вправ, таких як аеробіка та спінінг (сайклінг).

Йдеться про музику з темпом більш як 120 ударів на хвилину (bpm). Відтак, відвідувачам спортзалів доведеться відмовитися від, наприклад, композиції “Gangnam Style” – південнокорейського хіта, який став вірусним у всьому світі.

На бігових тренажерах максимальну швидкість обмежили 6 кілометрами на годину.

Представники системи охорони здоров’я Південної Кореї зазначили, що такі обмеження не дозволять людям дихати занадто швидко і бризкати потом один на одного.

У спортзалах людям дозволятимуть проводити тільки дві години за один раз (якщо це закрите приміщення). Крім того, там не можна буде приймати душ.

Всі спортивні заклади повинні зачинятися до 22:00.

Такими обмеженнями влада хоче запобігти повному закриттю спортзалів.

Так, Південна Корея нині бореться з новим спалахом коронавірусу. Прем’єр-міністр країни Кім Бу Кюм попередив 9 липня, що країна досягла “максимально кризового рівня”.

Наприклад, у неділю в Південній Кореї поінформували про 1100 нових випадків захворювання (775 з них були зареєстровані в районі Сеула).

Нові правила викликали насмішки з боку деяких місцевих опозиційних депутатів, які назвали їх “нісенітницею”. А власники тренажерних залів назвали ці правила малоефективними.

Кан Хен Ку, який володіє тренажерним залом у Сеулі, у коментарі Reuters зазначив, що не впевнений в існуванні доказів того, що темп музики може впливати на поширення вірусу.

“У наш час багато людей використовують власні навушники та портативні пристрої. І як ви проконтролюєте їхні плейлисти?” – додав він.

Запроваджені в Сеулі обмеження щодо тренажерних залів є частиною низки карантинних заходів, які почали діяти в понеділок і триватимуть два тижні. Наприклад, зачиняються нічні клуби та бари. А приватні зібрання після 18:00 дозволяються в кількості не більше двох людей.