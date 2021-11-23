Про зміни повідомляє пресслужба “Київського метрополітену”.
“Сьогодні, 23 листопада, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами «Динамо» (Київ) та «Баварія» (Мюнхен), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, – йдеться у повідомленні.Зокрема перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід.
А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.
“Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій”, – пояснили у підземці.Також у пресслужбі перепросили за можливі незручності та закликали дотримуватися маскового режиму.
- Цього місяця “Динамо” вже грало у Києві. 2 листопада на НСК “Олімпійський” відбувся футбольний матч між з іспанською “Барселоною”. Українська команда програла.
- Цього дня у столиці – хмарно з проясненнями. Температура повітря становитиме -2°С уночі, та +2°С вдень, можливі опади у вигляді мокрого снігу.