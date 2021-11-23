У Києві сьогодні ввечері можливе тимчасове закриття деяких станцій метро.

Про зміни повідомляє пресслужба “Київського метрополітену”.

“Сьогодні, 23 листопада, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами «Динамо» (Київ) та «Баварія» (Мюнхен), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, – йдеться у повідомленні.Зокрема перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід.

А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

“Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій”, – пояснили у підземці.Також у пресслужбі перепросили за можливі незручності та закликали дотримуватися маскового режиму.