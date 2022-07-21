21 липня у Михайлівському Золотоверхому соборі відбулось прощання з українським воїном, ветераном АТО Карімом Гуламовим. Військовий загинув у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляють #Букви.

17 липня стало відомо про загибель військового, водночас точний час та обставини не повідомляються.

У цивільному житті, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Карім працював телеведучим на музичному каналі М2.

Український військовий народився в Обухові. Згодом переїхав жити до Ірпеня.

Раніше проходив службу у 73-му центрі спецоперацій. З перших днів повномасштабного нападу РФ на Україну вступив до лав Збройних сил України.

26 липня Каріму мало б виповнитись 35 років.

















У столиці попрощались з відомим телеведучим, котрий загинув на війні з росіянами // 9 фото

Раніше про загибель воїна також повідомила співачка Оля Цибульська. Саме Карім допоміг евакуювати її батьків з Ірпеня, коли вони перебували у тимчасовій окупації.