Про це повідомляють #Букви.
17 липня стало відомо про загибель військового, водночас точний час та обставини не повідомляються.
У цивільному житті, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Карім працював телеведучим на музичному каналі М2.
Український військовий народився в Обухові. Згодом переїхав жити до Ірпеня.
Раніше проходив службу у 73-му центрі спецоперацій. З перших днів повномасштабного нападу РФ на Україну вступив до лав Збройних сил України.
26 липня Каріму мало б виповнитись 35 років…
У столиці попрощались з відомим телеведучим, що загинув на війні з росіянами // 9 фото
Раніше про загибель воїна також повідомила співачка Оля Цибульська. Саме Карім допоміг евакуювати її батьків з Ірпеня, коли вони перебували у тимчасовій окупації.
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