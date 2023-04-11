Сьогодні, 11 квітня, у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" відбулась презентація проєкту, ініційованого ГО "Культурний десант" на чолі з Колею Сєргою та Міністерством культури та інформаційної політики, під назвою "Книги на фронт".

Про це інформує пресслужба МКІП.

Метою проєкту є підтримка українських захисників, надання їм можливості розслабитися та відволіктися в умовах постійного стресу. Ініціатива передбачає збір та передачу книг для українських військових, які зараз перебувають на передовій.

Як пояснили у МКІП, кожну книгу має підписати людина, яка її придбала, що дає можливість військовим отримати теплі слова підтримки від співвітчизників. Кожен може долучитися до проєкту, придбавши книгу в одному з магазинів партнерів: Клуб сімейного дозвілля, КМ БУКС, Моя книжкова полиця.

“Я сам і ми у Міністерстві неодноразово підписували книжки для наших захисників та захисниць і відправляли на фронт. І хочеться, щоб це стало системою”, – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нині до проєкту долучилися три книжкові мережі зі своїми 69 магазинами по всій Україні. “Книжковими” партнерами стали мережі Клуб сімейного дозвілля (39 крамниць), КМ БУКС (28 магазинів), Моя книжкова полиця (два магазини).