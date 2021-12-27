У столиці створять штаб територіальної оборони – Андрій Крищенко

Найближчим часом у Києві створять штаб територіальної оборони. Вже у січні 2022 року планують провести перші командно-штабні навчання.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко під час наради, повідомляє пресслужба КМДА.

За його словами, систему тероборони Києва мають розгорнути вже найближчим часом. Також у січні проведуть командно-штабні навчання. Наразі триває набір резервістів.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що від безпеки у столиці залежить стабільна ситуація у країні.

“Заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів”, – зауважив В. Кличко.

Мер також наголосив, що у столиці налічується 500 об’єктів критичної інфраструктури. За надзвичайної ситуації вони будуть під охороною різних відомств. Зокрема Нацполіції, військових та підрозділів територіальної оборони.