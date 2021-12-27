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У столиці створять штаб територіальної оборони – Андрій Крищенко

Найближчим часом у Києві створять штаб територіальної оборони. Вже у січні 2022 року планують провести перші  командно-штабні навчання.

Понеділок, 27 грудня 2021, 18:41

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко під час наради, повідомляє пресслужба КМДА.

За його словами, систему тероборони Києва мають розгорнути вже найближчим часом. Також у січні проведуть командно-штабні навчання. Наразі триває набір резервістів.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що від безпеки у столиці залежить стабільна ситуація у країні.

“Заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів”, – зауважив В. Кличко.

Мер також наголосив, що у столиці налічується 500 об’єктів критичної інфраструктури. За надзвичайної ситуації вони будуть під охороною різних відомств. Зокрема Нацполіції, військових та підрозділів територіальної оборони.

Теги: Андрій Крищенко, Віталій Кличко, Київ, тероборона

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