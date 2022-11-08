Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Серед службових осіб, яким висунули обвинувачення, перший заступник голови правління АТ “Київгаз”, директор однієї з філій, двоє головних інженерів та начальник служби охорони праці.
У прокуратурі наголосили, що з вересня 2021 року, після завершення досудового розслідування підозрювані та їхні захисники затягували процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, перешкоджаючи направленню обвинувального акту до суду. На тлі цього за клопотанням прокурора суд обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Наразі службовцям інкриміновано порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.
Також, згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що спричинив обвал конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку та призвів до загибелі 5 осіб і травмування трьох, стався через недотримання технології повірки газових лічильників у будинку.
За кілька тижнів до вибуху співробітники “Київгазу” знімали газові лічильники з квартир у цьому будинку та встановлювали замість них технологічні перемички. Ці дії призвели до витоку газу, що й стало причиною вибуху.
- В кінці червня 2020 року в столиці прогримів масштабний вибух. На вулиці Крушельницької (Позняки) вибухнув 10-поверховий будинок. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.