У Києві будуть судити п’ятьох посадовців АТ "Київгаз", яких звинувачують у причетності до вибуху газу в житловому будинку на Позняках у червні 2020 року. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Серед службових осіб, яким висунули обвинувачення, перший заступник голови правління АТ “Київгаз”, директор однієї з філій, двоє головних інженерів та начальник служби охорони праці.

У прокуратурі наголосили, що з вересня 2021 року, після завершення досудового розслідування підозрювані та їхні захисники затягували процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, перешкоджаючи направленню обвинувального акту до суду. На тлі цього за клопотанням прокурора суд обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Наразі службовцям інкриміновано порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Також, згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що спричинив обвал конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку та призвів до загибелі 5 осіб і травмування трьох, стався через недотримання технології повірки газових лічильників у будинку.

За кілька тижнів до вибуху співробітники “Київгазу” знімали газові лічильники з квартир у цьому будинку та встановлювали замість них технологічні перемички. Ці дії призвели до витоку газу, що й стало причиною вибуху.