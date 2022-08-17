У Києві, на Головній алеї Меморіалу Національного музею історії України у Другій світовій війні, презентують виставку плакатів польського художника Войцеха Коркуця та його українського колеги Андрія Єрмоленка під назвою "День Перемоги". Більшість плакатів створені після 24 лютого у відповідь на російське вторгнення та героїчний опір України.

Фотокор #Букв зібрав світлини з події.











У столиці відбувається виставка плакатів під промовистим гаслом «День Перемоги» // 6 фото

Художники зауважили, що гостро зреагували на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що спровокувало руйнування та гуманітарну кризу. Вони трансформували побачене та відчуте у художні твори, використовуючи власний стиль.

Так, роботи митців створені з надією з надією за перемогу України над російськими військами.

Під час відкриття Андрій Єрмоленко зауважив, що плакати — то “кулі” митців, якими вони також можуть воювати і змушують світ задумуватися про те, що відбувається в Україні.

“Ця виставка показує, наскільки близькі польський та український народ і те, що нас якимось чином вкотре об’єднує один і той же ворог, проти якого ми виступаємо пліч-о-пліч”, — наголосив художник.

Один зі своїх плакатів Achtung Russia Войцех Коркуць створив ще у 2014 році, проте тоді його не сприйняли не лише у Польщі, але в інших країнах, назвали таким, що пропагує нацизм.

Виставка, котру підготували Польський Інститут у Києві та Національний музей історії України у Другій світовій війні, працюватиме до 31 серпня 2022 року.