Фотокор #Букв зібрав світлини з події.
У столиці відбувається виставка плакатів під промовистим гаслом «День Перемоги» // 6 фото
Художники зауважили, що гостро зреагували на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що спровокувало руйнування та гуманітарну кризу. Вони трансформували побачене та відчуте у художні твори, використовуючи власний стиль.
Так, роботи митців створені з надією з надією за перемогу України над російськими військами.
Під час відкриття Андрій Єрмоленко зауважив, що плакати — то “кулі” митців, якими вони також можуть воювати і змушують світ задумуватися про те, що відбувається в Україні.
“Ця виставка показує, наскільки близькі польський та український народ і те, що нас якимось чином вкотре об’єднує один і той же ворог, проти якого ми виступаємо пліч-о-пліч”, — наголосив художник.
Один зі своїх плакатів Achtung Russia Войцех Коркуць створив ще у 2014 році, проте тоді його не сприйняли не лише у Польщі, але в інших країнах, назвали таким, що пропагує нацизм.
Виставка, котру підготували Польський Інститут у Києві та Національний музей історії України у Другій світовій війні, працюватиме до 31 серпня 2022 року.
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