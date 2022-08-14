Про це повідомило місцеве видання NEWS.am.
У торговельному центрі сталася пожежа і вибухнув склад. Внаслідок чого обвалилася триповерхова будівля складу. Зараз на місці події працює велика кількість рятувальників.
На місці працюють шість бойових розрахунків пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями та черговий психолог.
За попередніми даними, внаслідок потужного вибуху одна людина загинула. Ще 20 людей отримали важкі поранення, додав речник МОН Айк Костанян.
- У Німеччині застрягли десять літаків, що належать російським власникам. Вони не можуть залишити країну через європейські санкції.