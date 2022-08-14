В Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". За попередніми даними, у столиці Вірменії здетонував склад феєрверків і салютів.

Про це повідомило місцеве видання NEWS.am.

У торговельному центрі сталася пожежа і вибухнув склад. Внаслідок чого обвалилася триповерхова будівля складу. Зараз на місці події працює велика кількість рятувальників.