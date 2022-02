Про це у Twitter повідомив виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, він володіє інформацією від джерел з української влади, що з російського Пскова в бік Києва вилетіло 18 транспортних літаків Іл-76.

Літаками країни-окупанта буде доставлений російський десант.

Христо Грозєв у коментарях додав, що єдине пояснення цій новині — бажання Кремля захопити владу у Києві та поставити вже сьогодні свій маріонетковий уряд.

!!! Ukrainian government sources tell me 18 Il-76 planes have left Pskov direction Kyiv, will arrive in about an hour

— Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022