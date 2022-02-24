Група журналістів-розслідувачів Bellingcat володіє даними, що з Росії в напрямку української столиці вилетіло 18 траспортних літаків Іл-76.

Про це у Twitter повідомив виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, він володіє інформацією від джерел з української влади, що з російського Пскова в бік Києва вилетіло 18 транспортних літаків Іл-76.

Літаками країни-окупанта буде доставлений російський десант.

Христо Грозєв у коментарях додав, що єдине пояснення цій новині — бажання Кремля захопити владу у Києві та поставити вже сьогодні свій маріонетковий уряд.

“Поки за цим спостерігає увесь світ і майже нічого не робить”, – написав Грозєв.