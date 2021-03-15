Один з ініціаторів ідеї Центру протидії дезінформації, голова правління Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко вважає, що план російської пропаганди поступовий і розрахований на довгий період часу.

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

Він зауважив, що Україна не може протидіяти Росії симетрично, бо в неї немає на те ресурсу, а по-друге, так не роблять і великі країни.

“Наприклад США, для яких російська чи китайська пропаганда – серйозна загроза. У них є свій план. Вони також створюють і підтримують ЗМІ типу Радіо вільна Європа чи Радіо Свобода. Але значно більше вони просувають свою масову культуру. Подивіться голівудські фільми, подивіться на комп‘ютерні ігри”, – зауважив Біденко, вказавши, що росіяни там постають у непоказному вигляді.

За його словами, Росія грає на довгу перспективу і б’є досить звужено в часовому вимірі.

“Це психологічно-культурний феномен: росіяни пережили багато катаклізмів, революцій і тому їм важко планувати щось на тривалий період часу. От вони і будують стратегії на 5-10 років. Вони не розуміють гру вдовгу, прагнуть вкрасти тут і зараз. Натомість ті самі США і Китай працюють з прицілом мінімум на 25-50 років”, – зазначає експерт.

Тому він зазначив важливість роботи в Україні не лише з інформаційними, але й культурними проєктами.