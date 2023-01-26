Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Під час свого виступу на мітингу депутат Верховної Ради пояснив, що Росія мала на початку агресії 13 тисяч танків.
“Навіть якщо якісь згоріли чи зламались, у ворога залишаються тисячі танків. Тому треба більше зброї! Пора ставити крапку. Україна своїм серцем зупинила орду”, – заявив Гончаренко.
Депутат висловив подяку людям, що вони нагадують головне – Україну треба підтримати. “Не зупиняйтесь, як не зупиняються ЗСУ”, – закликав він.
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