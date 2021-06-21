Сьогодні, 21 червня, в Страсбурзі стартує літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. У порядку денному значиться питання захисту прав кримських татар.

Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.

Проєкт резолюції щодо “кримського” питання будуть розглядати у середу.

У резолюції значаться наступні пункти:

скасувати незаконну анексію Криму;

провести повне і прозоре розслідування смертей і зникнень політичних активістів, які критикували анексію;

утриматися від тиску і погроз закрити незалежні ЗМІ та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;

утримуватися від переслідувань і тиску на кримськотатарські установи та організації;

дозволити національному лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову повернутися до Криму і дозволити їм вільно проходити адміністративний кордон;

забезпечити дотримання прав кримських татар і українців.

За словами народної депутатки Євгенії Кравчук, для української делегації було принципово важливо, щоб розгляд резолюції не відтерміновувався.

“Повернення теми – це важлива перемога, адже порушення прав кримських татар з боку окупаційної влади у Криму досі тривають, люди потребують захисту і відновлення справедливості”, – написала Кравчук, підкресливши, що українська делегація очікуємо спротив з боку російської делегації.