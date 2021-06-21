Про це повідомляється на сайті ПАРЄ.
Проєкт резолюції щодо “кримського” питання будуть розглядати у середу.
У резолюції значаться наступні пункти:
- скасувати незаконну анексію Криму;
- провести повне і прозоре розслідування смертей і зникнень політичних активістів, які критикували анексію;
- утриматися від тиску і погроз закрити незалежні ЗМІ та відновити роботу кримськотатарського телеканалу ATR;
- утримуватися від переслідувань і тиску на кримськотатарські установи та організації;
- дозволити національному лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову повернутися до Криму і дозволити їм вільно проходити адміністративний кордон;
- забезпечити дотримання прав кримських татар і українців.
За словами народної депутатки Євгенії Кравчук, для української делегації було принципово важливо, щоб розгляд резолюції не відтерміновувався.
“Повернення теми – це важлива перемога, адже порушення прав кримських татар з боку окупаційної влади у Криму досі тривають, люди потребують захисту і відновлення справедливості”, – написала Кравчук, підкресливши, що українська делегація очікуємо спротив з боку російської делегації.
- П’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Під час переговорів йшлося про деокупацію Криму.