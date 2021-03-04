Про це повідомляє Fox News.

Названий на честь єгипетського божества і відомий в науці як 99942 Апофіс, астероїд шириною понад 300 метрів пролетить повз Землю близько 03:15 за Києвом. Потім об’єкт продовжить свій шлях навколо Сонця.

Вчені будуть стежити за діаметром Апофіса, швидкістю та іншими факторами. Вони планують використовувати планетарний радар в якості свого роду сонограми для визначення форми астероїда, орбіти і наявності на його поверхні валунів.

Planetary defense experts use infamous asteroid Apophis to practice spotting dangerous space rocks https://t.co/HLmUsj9mEf pic.twitter.com/ik9RdtGoAZ — SPACE.com (@SPACEdotcom) March 1, 2021

Астероїд, вперше виявлений в 2004 році, зробить ще одну подорож до Землі в квітні 2029 року.

Проте, хоча дослідники спочатку заявили, що ймовірність зіткнення Апофіса з Землею в 2029 році становить близько 3 %, додаткові дані, зібрані за осатнні роки, показали, що воно не відбудеться.