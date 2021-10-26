Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Сьогодні управління цивільної авіації Судану тимчасово скасувало всі рейси до міжнародного аеропорту Хартума та з нього до суботи, 30 жовтня.

Голова управління цивільної авіації Судану Ібрагім Адлан повідомив, що припинення спричинено поточними подіями в країні. Також він додав, що повітряний простір країни залишається відкритим для польотів.

26 жовтня у Судані протестувальники вийшли на вулиці задля протесту проти військового захоплення влади. Напередодні відбулися криваві сутички між протестувальниками та військовими.

Що відомо про державний переворот у Судані?

25 жовтня членів перехідного уряду Судану та інших цивільних лідерів було заарештовано після повідомлень про військовий переворот у країні. Зокрема, прем’єр-міністра Абдаллу Гамдока невідомі озброєні особи помістили під домашній арешт.

У міністерстві інформації Судану наголосили, що законним лідером перехідного етапу досі є Абдалла Гамдок, однак генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан проголосив себе новим очільником країни.

Він розпустив Суверенну раду, яка мала забезпечити перехід країни до демократії після повалення режиму одноосібного правителя Омара аль-Башира у 2019 році. Також аль-Бурхан пообіцяв провести вибори у липні 2023 року й передати владу обраному уряду. Наразі він оголосив про надзвичайний стан у країні.

На знак протесту проти військового перевороту на вулиці вийшли тисячі людей. Розгніваний натовп спалював шини та будував барикади.

Протестувальники зіштовхнулися з обстрілами з боку військового штабу в Хартумі.

26 жовтня, за даними Міністерства охорони здоров’я Судану, стало відомо, що внаслідок обстрілів загинули 7 протестувальників та ще 140 отримали поранення.

Один поранений протестувальник розповів журналістам, що його уразили в ногу. Інший чоловік розповів, що спершу військові кидали шумові гранати, а потім стріляли бойовими патронами.