У суданському місті Омдурман під час бойових дій загинула одна із найвідоміших співачок країни Шаден Гардуд. Її смерть настала внаслідок зіткнень між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF).

Про це повідомило BBC.

37-річна артистка загинула після того, як сторони протистояння підписали угоду про полегшення страждань цивільного населення. Співачка жила у районі Аль-Хашмаб, де останніми днями збільшилася присутність RSF.

Племінниця загиблої Гера Хассан Мохаммед підтвердила трагічну новину. У соціальних мережах поширилося відео, де Шаден Гардуд намагалася сховатися від обстрілу, і попросила сина закрити вікна.

“Відійдіть від дверей і вікон… В ім’я Аллаха, ми помремо готові, повністю одягнуті… Ви повинні носити це, ми помремо в кращій формі”, — сказала співачка під час відео.

Артистка регулярно знімала відео в прямому етері на Facebook. Вона розповідала про сутички та обстріли в її районі, а також інтенсивно писала проти війни. В одному з останніх постів вона написала, що пробула у “пастці будинків” протягом 25 днів.

“Ми голодні та живемо у величезному страху, але сповнені етики та цінностей”, — казала жінка про грабунки в Хартумі, столиця Судану.

Шаден Гардуд жила біля будинку національного телебачення і радіо, яке з першого дня війни стало полем бою. Цю будівлю охороняли Сили швидкої підтримки, які зазнавали постійного обстрілу з боку винищувачів і зіткненнями на землі між двома силами.

Інший житель району розповів, що минулої ночі зіткнення були “насильницькими та інтенсивними, які тривали довгі години з винищувачами, які літали над ними всю ніч”. За його словами, після того, як співачка зазнала поранень сутички стали меншими. Пізніше Гардуд померла від отриманих ран.

У загиблої залишилися її 15-річний син Хамуді, мати та сестра. Вона родом зі штату Південний Кордофан — зони бойових дій з 2011 року, перш ніж вона проживала в Хартумі зі своєю сім’єю.

“Вона співала за мир і безпеку у своєму регіоні та пропагувала культуру своєї маргіналізованої громади Аль-Багара в Південному Кордофані, граючи роль Хакама – традиційних поетів у західному Судані, які заохочують чоловіків йти на бої – за мир”, — йдеться у повідомленні видання.

За останні кілька днів було вбито низку громадських діячів, серед них перша професійна актриса Судану Асія Абдельмаджид, яка загинула під час перестрілки у віці 80 років, і колишній футболіст Фозі ель-Марді, 72 роки, також був убитий лише через кілька днів після смерті його дочки, яка була вбита під час перестрілки в Омдурмані.

Зіткнення не припиняються, оскільки винищувачі продовжують ширяти над усім містом.