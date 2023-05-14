Про це повідомило BBC.
37-річна артистка загинула після того, як сторони протистояння підписали угоду про полегшення страждань цивільного населення. Співачка жила у районі Аль-Хашмаб, де останніми днями збільшилася присутність RSF.
Племінниця загиблої Гера Хассан Мохаммед підтвердила трагічну новину. У соціальних мережах поширилося відео, де Шаден Гардуд намагалася сховатися від обстрілу, і попросила сина закрити вікна.
“Відійдіть від дверей і вікон… В ім’я Аллаха, ми помремо готові, повністю одягнуті… Ви повинні носити це, ми помремо в кращій формі”, — сказала співачка під час відео.
Артистка регулярно знімала відео в прямому етері на Facebook. Вона розповідала про сутички та обстріли в її районі, а також інтенсивно писала проти війни. В одному з останніх постів вона написала, що пробула у “пастці будинків” протягом 25 днів.
“Ми голодні та живемо у величезному страху, але сповнені етики та цінностей”, — казала жінка про грабунки в Хартумі, столиця Судану.
Шаден Гардуд жила біля будинку національного телебачення і радіо, яке з першого дня війни стало полем бою. Цю будівлю охороняли Сили швидкої підтримки, які зазнавали постійного обстрілу з боку винищувачів і зіткненнями на землі між двома силами.
Інший житель району розповів, що минулої ночі зіткнення були “насильницькими та інтенсивними, які тривали довгі години з винищувачами, які літали над ними всю ніч”. За його словами, після того, як співачка зазнала поранень сутички стали меншими. Пізніше Гардуд померла від отриманих ран.
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У загиблої залишилися її 15-річний син Хамуді, мати та сестра. Вона родом зі штату Південний Кордофан — зони бойових дій з 2011 року, перш ніж вона проживала в Хартумі зі своєю сім’єю.
“Вона співала за мир і безпеку у своєму регіоні та пропагувала культуру своєї маргіналізованої громади Аль-Багара в Південному Кордофані, граючи роль Хакама – традиційних поетів у західному Судані, які заохочують чоловіків йти на бої – за мир”, — йдеться у повідомленні видання.
За останні кілька днів було вбито низку громадських діячів, серед них перша професійна актриса Судану Асія Абдельмаджид, яка загинула під час перестрілки у віці 80 років, і колишній футболіст Фозі ель-Марді, 72 роки, також був убитий лише через кілька днів після смерті його дочки, яка була вбита під час перестрілки в Омдурмані.
Зіткнення не припиняються, оскільки винищувачі продовжують ширяти над усім містом.
- Понад 1 мільйон доз вакцини від поліомієліту, призначених для дітей, було знищено внаслідок мародерства під час збройного конфлікту в Судані.
- В Організації Об’єднаних Націй заявили, що через бойові дії Судан можуть залишити 800 тисяч громадян. У країні тривають бої між ворогуючими військовими угрупованнями, попри оголошене перемир’я.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що існує ймовірність, що збройний конфлікт за владу у Судані може перерости у “катастрофічну пожежу”. На його думку, конфлікт може охопити весь регіон.