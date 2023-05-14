Про це повідомило BBC.

37-річна артистка загинула після того, як сторони протистояння підписали угоду про полегшення страждань цивільного населення. Співачка жила у районі Аль-Хашмаб, де останніми днями збільшилася присутність RSF.

Племінниця загиблої Гера Хассан Мохаммед підтвердила трагічну новину. У соціальних мережах поширилося відео, де Шаден Гардуд намагалася сховатися від обстрілу, і попросила сина закрити вікна.

“Відійдіть від дверей і вікон… В ім’я Аллаха, ми помремо готові, повністю одягнуті… Ви повинні носити це, ми помремо в кращій формі”, — сказала співачка під час відео.

Артистка регулярно знімала відео в прямому етері на Facebook. Вона розповідала про сутички та обстріли в її районі, а також інтенсивно писала проти війни. В одному з останніх постів вона написала, що пробула у “пастці будинків” протягом 25 днів.

“Ми голодні та живемо у величезному страху, але сповнені етики та цінностей”, — казала жінка про грабунки в Хартумі, столиця Судану.

Шаден Гардуд жила біля будинку національного телебачення і радіо, яке з першого дня війни стало полем бою. Цю будівлю охороняли Сили швидкої підтримки, які зазнавали постійного обстрілу з боку винищувачів і зіткненнями на землі між двома силами.

Інший житель району розповів, що минулої ночі зіткнення були “насильницькими та інтенсивними, які тривали довгі години з винищувачами, які літали над ними всю ніч”. За його словами, після того, як співачка зазнала поранень сутички стали меншими. Пізніше Гардуд померла від отриманих ран.

Читайте також:

Бойове протистояння у Судані: що потрібно знати про сторони конфлікту та його причини

У загиблої залишилися її 15-річний син Хамуді, мати та сестра. Вона родом зі штату Південний Кордофан — зони бойових дій з 2011 року, перш ніж вона проживала в Хартумі зі своєю сім’єю.

“Вона співала за мир і безпеку у своєму регіоні та пропагувала культуру своєї маргіналізованої громади Аль-Багара в Південному Кордофані, граючи роль Хакама – традиційних поетів у західному Судані, які заохочують чоловіків йти на бої – за мир”, — йдеться у повідомленні видання.

За останні кілька днів було вбито низку громадських діячів, серед них перша професійна актриса Судану Асія Абдельмаджид, яка загинула під час перестрілки у віці 80 років, і колишній футболіст Фозі ель-Марді, 72 роки, також був убитий лише через кілька днів після смерті його дочки, яка була вбита під час перестрілки в Омдурмані.

Зіткнення не припиняються, оскільки винищувачі продовжують ширяти над усім містом.