Понад 1 мільйон доз вакцини від поліомієліту, призначених для дітей, було знищено внаслідок мародерства під час збройного конфлікту в Судані.

Про це інформує Reuters.

“Ряд об’єктів холодового ланцюга було розграбовано, пошкоджено і знищено, в тому числі понад мільйон вакцин проти поліомієліту в Південному Дарфурі”, – повідомила заступниця директора Управління з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ Хейзел Де Вет.

Зазначається, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) проводив серію кампаній з вакцинації від поліомієліту в Судані після спалаху захворювання наприкінці 2022 року.

База даних Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчить про 28 нападів на медичні заклади в Судані з моменту початку конфлікту минулого місяця.

Нагадаємо, що 15 квітня у Судані спалахнули бої між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF), внаслідок чого сотні людей загинули та тисячі зазнали поранень. Бойові дії між сторонами спалахнули вперше після того, як вони уклали альянс у 2019 році та вийшли з тривалої боротьби за владу.

Ескалація сталася за кілька днів до того, коли війська RSF було розгорнуто по країні. Зокрема через напругу, пов’язану з переходом від військового до цивільного правління. Армія заявила, що мобілізація є “явним порушенням закону”.

Одним із головних факторів напруги була розбіжність думок сторін, як і коли RSF мають бути інтегровані в армію. ЗС Судану хотіли, аби перехід відбувся протягом двох років, тоді як RSF заявили, що це займе 10 років.

Таке злиття було ключовою умовою рамкової угоди, погодженої в грудні 2022 року. Договір передбачав передачу влади цивільним особам. Документ мали підписати 1 квітня, але відклали через невдалі переговори.

Станом на 1 травня від 15 квітня у Судані через спроби перевороту загинуло щонайменше 528 осіб, ще 4 559 осіб – поранено. В ООН вважають, що реальна кількість жертв є більшою.