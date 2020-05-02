Про це повідомляє Reuters.

Тепер за операції на жіночих статевих органах передбачено до трьох років в’язниці та штраф.

За даними ООН, майже дев’ять з десяти жінок і дівчаток в переважно мусульманському Судані піддалися “обрізання”. Процедура зазвичай включає часткове або повне видалення жіночих статевих органів і може викликати масу проблем зі здоров’ям.

Правозахисні організації вітали заборону, але попередили про можливі проблеми з її дотриманням через те, що у суданському суспільстві поширена думка, що “обрізання” необхідне, щоб видати дівчину заміж.