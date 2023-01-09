Вранці 9 січня сіло на мілину в північній частині Суецького каналу вантажне судно MV Glory з українською кукурудзою. Інцидент трапився поблизу єгипетського міста Ель-Кантара.

Про це повідомила судноплавна компанія з обслуговування каналів Leth Agencies.

Судно перевозить понад 65 тисяч тонн кукурудзи з України до Китаю. Повідомленні про інцидент з’явилося у Twitter компанії о 8:14.

Associated Press проаналізували супутникові дані. За їхніми словами, судно розташоване на односмуговій ділянці Суецького каналу.

Також Leth Agencies поширили зображення, на якому видно, що MV Glory перебуває на західному березі каналу. За пів години після інциденту видання додало, що буксири зняли судно з мілини й рух каналом відновили з невеликими затримками.

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs – Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi. Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz — Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023

Зазначимо, що раніше на Суецькому каналі вже траплявся інцидент, коли на мілину на критично важливому водному шляху сіло судно. Йдеться про великий контейнеровоз Ever Given під панамським прапором. Він врізався в берег на односмуговій ділянці каналу в березні 2021 року, перекривши водний шлях на шість днів.

Через блокування стався затор. Внаслідок цього для глобальної торгівлі спричиняло втрати на суму 9 мільярдів доларів на день.