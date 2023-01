Про це повідомила судноплавна компанія з обслуговування каналів Leth Agencies.

Судно перевозить понад 65 тисяч тонн кукурудзи з України до Китаю. Повідомленні про інцидент з’явилося у Twitter компанії о 8:14.

Associated Press проаналізували супутникові дані. За їхніми словами, судно розташоване на односмуговій ділянці Суецького каналу.

Також Leth Agencies поширили зображення, на якому видно, що MV Glory перебуває на західному березі каналу. За пів години після інциденту видання додало, що буксири зняли судно з мілини й рух каналом відновили з невеликими затримками.

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs – Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi.

Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz

— Leth (@AgenciesLeth) January 9, 2023