Про це повідомляє пресслужба міськради.

З такою ініціативою виступив міський голова Сум Олександр Лисенко – він доручив начальнику відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Станіславу Кононенку розробити схему перебування постів.

“Ми повинні перекрити рух тим, хто ходить без масок, щоб люди знали – за відсутності маски вулицею не пройти. Звичайно, забезпечити пости по всьому місту складно, але в центрі вони точно повинні бути, наприклад на вул. 9 Травня, вул. Засумська, вул. Воскресенська, вул. Горького тощо”, – заявив мер.

Лисенко сподівається, що це допоможе зрозуміти городянам важливість носіння маски та дотримання соціальної дистанції.