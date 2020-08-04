У Сумах Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марїі закрили на карантин через спалах коронавірусу.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

Під час позапланової ПЛР-діагностики у чотирьох працівників закладу виявили позитивні результати. Хворих медиків направили на лікування, а 12 контактних співробітників – на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під медичним наглядом.

У зв’язку з цим було вирішено призупинити госпіталізації вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення, а пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр.

Джерелом інфекції стала пацієнтка, в якої виявили коронавірус.

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