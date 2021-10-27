Інформацію підтвердив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Олександра Іваніну вбили з вогнепальної зброї біля під’їзду. Він був членом сумського осередку “Правого сектору” та громадським активістом.

Речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких також підтвердив цю інформацію журналістам “Суспільне.Суми” та додав, що повідомлення про вбивство чоловіка 1992 року народження надійшло до поліції о 21:10.

“Попередньо — вогнепальне поранення. Наразі там працює поліція”, — сказав він.

Керівник сумського обласного осередку “Правого сектору” Сергій Супрун повідомив деякі подробиці вбивства:

“Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під’їхали на автівці до свого під’їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок – побачив Саню, дістав зброю та почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Швидше за все, це пов’язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб”.

До цього Іваніна виступив на засіданні Сумської міської ради та закликав скасувати рішення міськвиконкому щодо підвищення вартості проїзду в приватних маршрутках.