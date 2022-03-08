Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що ворожа авіація нанесла авіаудар по житлових будинках, які розташовані на вул. Роменська та на вул. Спартака.
Унаслідок авіаудару виникла пожежа, а самі будинки – зруйновні. О 23:09 на місце події виїхали співробітники ДСНС.
Ліквідувавши наслідки російських військових злочинів рятувальники деблокували одну жінку, яка отримала травми.
Також з-під завалів співробітники ДСНС дістали тіла загиблих мирних мешканців. Попередньо відомо про 9-тьох загиблих, серед яких двоє дітей.
- Нагадаємо, увечері 7 березня російські загарбники нанесли авіаудар по Житомиру та Черняхову (Житомирська область), внаслідок чого загорілись місцеві нафтобази.