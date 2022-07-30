У Сумській області за добу двічі підірвалися на мінах мирні жителі, один чоловік загинув, ще четверо - поранені.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

“Охтирський район, Великописарівська громада. Вчора за день тут двічі підірвалися на мінах мирні мешканці. Деталі причини наразі з’ясовуються”, – зазначив Дмитро Живицький.

За його словами, у першому випадку вибуху здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Серед травмованих двоє людей: пасажирка і водій легкової автівки, що їхала зустрічною смугою дороги під час вибуху.

У другому випадку – комбайн виїхав на поле збирати врожай. Внаслідок вибуху мін двоє аграріїв травмовані, техніка пошкоджена.

“Якщо ви бачите табличку “міни” – то це територія, заборонена для проїзду та проходу.Також узбіччя доріг можуть бути небезпечними, особливо на тих територіях і шляхах, якими пересувалися росіяни”, – наголосив голова Сумської ОВА.

Також він додав, що з першого дня після деокупації Сумщини діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле.

“В області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів. Що пішло не так у цьому, конкретному випадку, з’ясовуємо”, – підсумував Дмитро Живицький.

Нагадаємо, що зранку 15 липня 2022 року, в Сумській області між селами Басівка та Юнаківка на міні підірвалося авто з двома цивільними. Один чоловік загинув на місці, інший — з важкими травмами, переломами та опіками знаходиться в лікарні.