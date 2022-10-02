Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Трагедія сталася близько 08:45. Автомобіль з’їхав на узбіччя дороги біля телевежі, де наїхав на російську міну.

Фото: Дмитро Живицький

Всередині перебували четверо осіб. Водій загинув від травм, а трьох осіб госпіталізовано.

На місці події скерували правоохоронців. Обставини трагедії з’ясовуються.

“Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині. Мої співчуття родині загиблого”, – написав Живицький.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький