Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Трагедія сталася близько 08:45. Автомобіль з’їхав на узбіччя дороги біля телевежі, де наїхав на російську міну.
Всередині перебували четверо осіб. Водій загинув від травм, а трьох осіб госпіталізовано.
На місці події скерували правоохоронців. Обставини трагедії з’ясовуються.
“Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині. Мої співчуття родині загиблого”, – написав Живицький.
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