У Сумській області на російській міні підірвалося авто. Інцидент з машиною "Укртелекому" трапився в Охтирському районі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Трагедія сталася близько 08:45. Автомобіль з’їхав на узбіччя дороги біля телевежі, де наїхав на російську міну.

Всередині перебували четверо осіб. Водій загинув від травм, а трьох осіб госпіталізовано.