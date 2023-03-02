Викрито громадянина Росії, який у прикордонних районах Сумської області розвідував позиції ЗСУ. Він став допомогати російським спецслужбам напередодні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У 2019 році росіянин переїхав до України та оселився на Сумщині. Згодом він отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні.

На чоловіка вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Бєлгородській області напередодні повномасштабного вторгнення. Останній запропонував йому таємну співпрацю на користь Росії.

Чоловік став збирати інформацію про місця базування Сил оборони на території регіону після 24 лютого 2022 року. За вказівкою російської спецслужби, він намагався виявити дислокацію оборонних позицій підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

Інформацію він передавав у вигляді міток на фізичній карті під час особистих зустрічей зі своїм куратором на території РФ. Чоловік перетинав кордон через так звану “зеленку”.

Отримані дані росіяни використовували для підготовки та проведення масованих ракетно-артилерійських обстрілів українських населених пунктів. Його затримали під час спроби передати ворогу закриті відомості.

У росіянина провели обшуки за місцем проживання. У нього виявили російський паспорт, мобільні телефони та прокремлівську символіку.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.