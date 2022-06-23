Співробітники Державного бюро розслідувань у Сумській області викрили підпільний склад із майном забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". Серед речей знайдено пропагандистські листівки та газети.

Про це повідомило ДБР.

Обшук проведено у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, члена “ОПЗЖ”. Його ініціювали співробітники ДБР в Охтирці.

Регіональний офіс партії зруйнували окупанти під час наступу. Місцеві активісти проросійської партії стали “рятувати майно”. Вони перевозили речі до приміщення колишнього правоохоронця, який був депутатом Охтирської міської ради від “ОПЗЖ”.

У приміщенні знайшли пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії, яку заздалегідь сховали. Також виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти із чорновими записами з доказами протиправної діяльності. Серед речей також було посвідчення помічників народного депутата України.

У ДБР встановили, що місцеві депутати забороненої партії активно пропагували “руський мір”. Вони закликали підтримувати дії країни-агресора і допомагати окупантам. У соціальних мережах та інтерв’ю секретарка Охтирської міської ради, представниця партії “ОПЗЖ”, висловилася на підтримку окупації України.

Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.