Про це повідомило ДБР.
Обшук проведено у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, члена “ОПЗЖ”. Його ініціювали співробітники ДБР в Охтирці.
Регіональний офіс партії зруйнували окупанти під час наступу. Місцеві активісти проросійської партії стали “рятувати майно”. Вони перевозили речі до приміщення колишнього правоохоронця, який був депутатом Охтирської міської ради від “ОПЗЖ”.
У приміщенні знайшли пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії, яку заздалегідь сховали. Також виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти із чорновими записами з доказами протиправної діяльності. Серед речей також було посвідчення помічників народного депутата України.
У ДБР встановили, що місцеві депутати забороненої партії активно пропагували “руський мір”. Вони закликали підтримувати дії країни-агресора і допомагати окупантам. У соціальних мережах та інтерв’ю секретарка Охтирської міської ради, представниця партії “ОПЗЖ”, висловилася на підтримку окупації України.
Досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності триває.
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