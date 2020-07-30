У Сумській області ввели карантин в Недригайлівському та Середино-Будському районах.

Про це повідомили в пресслужбі Сумської ОДА.

“У зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з коронавирусной інфекцією COVID-19 в селищі міського типу Зноб-Новгородське Середино-Будського району та Недригайлівському районі … необхідно забезпечити організацію самоізоляції для встановлених контактних осіб з проведенням медико-санітарного нагляду протягом 14 днів з моменту останнього незахищеного контакту і лабораторного обстеження “, – йдеться в повідомленні.

Також заборонені масові (розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламних та інших, крім культурних) заходи.

“Що стосується громадського транспорту, то перевізникам необхідно забезпечити неухильне виконання правил перевезення пасажирів на період карантину (обов’язкове перебування водіїв і пасажирів в масках, проведення дезінфекції транспорту, допускати до роботи водіїв після обов’язкового контролю стану здоров’я медичним працівником, проведення температурного скринінгу і опитування на наявність ознак COVID-19) “, – повідомили в пресслужбі.