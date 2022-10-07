У Сватовому Луганської області російські загарбники замінували основні об’єкти інфраструктури, будівлі та території, а також вивозять медичне обладнання.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

За його словами, у Сватовому росіяни замінували об’єкти інфраструктури, а також закликають людей самостійно виїжджати. Натомість у Кадіївці окупанти знищують документи особливої важливості.

Зокрема, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання, адже розуміють, що для тривалої оборони ландшафт місцевості є незручним.

Крім того, окупаційні органи влади в місті працюють в “урізаному” форматі. Пропонують самостійно евакуюватися. Вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

У Кадіївці зараз відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.

“Не захопивши Київ за три дні, Кремль вирішив поступово знищувати села та містечка РФ. Так, нещодавно оголошена часткова мобілізація швидко поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів, які залишаються без чоловіків. Призов відбувається методом облав, практично все населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати”, – зазначив Сергій Гайдай.