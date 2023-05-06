Про це повідомила російська пропагандистська агенція “ТАСС”, посилаючись заяви екстрених служб.
Зазначається, що вогонь загрожує 18 сусіднім складам, де також зберігається порох. Водночас у селищі Первомайський, яке розпочали евакуйовувати живуть приблизно 400 людей.
Росіяни виїжджають автобусами та особистим транспортом, додає “ТАСС” із посиланням на голову Режівського міського округу.
Мешканці сусіднього Єкатеринбургу почали скаржитися на смог та запах диму.
Зауважимо, що протягом останнього часу у ЗМІ побільшало повідомлень про вибухи та займання на російських об’єктах інфраструктури, а також складах тощо. Втім, причину цього займання окупанти поки що не називають.
За даними росЗМІ, вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох. pic.twitter.com/7apYlNEU8Z
— Букви (@Bykvu) May 6, 2023
- На думку військових аналітиків, удари по об’єктах інфраструктури у Росії є основою для майбутнього українського контрнаступу.
- У розвідці Великої Британії прокоментували пожежі на російській нафтобазі та припустили, як РФ може захистити такі об’єкти.
- 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі загорівся резервуар з паливом. Площа пожежі близько 1000 квадратних метрів. Окупаційна “влада” півострова повідомила, що причиною пожежі стало влучання безпілотника.
- 3 травня сталась пожежа на російській нафтобазі у Краснодарському краї РФ, що не так далеко від Керченського мосту, який з’єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом.