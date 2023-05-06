Про це повідомила російська пропагандистська агенція “ТАСС”, посилаючись заяви екстрених служб.

Зазначається, що вогонь загрожує 18 сусіднім складам, де також зберігається порох. Водночас у селищі Первомайський, яке розпочали евакуйовувати живуть приблизно 400 людей.

Росіяни виїжджають автобусами та особистим транспортом, додає “ТАСС” із посиланням на голову Режівського міського округу.

Мешканці сусіднього Єкатеринбургу почали скаржитися на смог та запах диму.

Зауважимо, що протягом останнього часу у ЗМІ побільшало повідомлень про вибухи та займання на російських об’єктах інфраструктури, а також складах тощо. Втім, причину цього займання окупанти поки що не називають.