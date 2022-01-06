Про це повідомляють #Букви.
Цього дня християни відзначають Різдвяний святвечір – переддень одного з найважливіших урочистостей у році.
Службу веде Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Різдво Христове – одне з головних християнських свят. Цього дня віряни прославляють народження Ісуса Христа.
- У ніч з 6 на 7 січня християни східного обряду святкують Різдво Христове. У цей день закінчується сорокаденний Різдвяний піст і починаються 12-денні святки.
- Українська колядка: старовинні тексти та історія походження.