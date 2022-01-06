Про це повідомляють #Букви.

 

Фото: #Букви

Цього дня християни відзначають Різдвяний святвечір – переддень одного з найважливіших урочистостей у році.

Фото: #Букви

Службу веде Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Різдво Христове – одне з головних християнських свят. Цього дня віряни прославляють народження Ісуса Христа.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

 