У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України розпочалося святкове богослужіння у Навечір’я Різдва Христового.

Про це повідомляють #Букви.

Цього дня християни відзначають Різдвяний святвечір – переддень одного з найважливіших урочистостей у році.

Службу веде Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Різдво Христове – одне з головних християнських свят. Цього дня віряни прославляють народження Ісуса Христа.