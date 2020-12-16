Станом на 16 грудня у світі зафіксовано 71 581 532 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, з яких 1 618 374 людини померли.

Про це повідомляє ВООЗ.

Найбільше випадків інфікування продовжує фіксуватися в Північній та Південній Америках, а саме: 30 млн 656 тис. 971 людина. У Європі підтверджено 22 млн 338 тис. 423 випадки. У Південно-Західній Азії – 11 млн 430 тис. 955 захворілих. У Східному Середземномор’ї – 4 млн 536 тис. 626 випадків. На території Африки – 1 млн 646 тис. 189 випадків. В західній частині Тихого океану – 971 тис. 624 випадки захворювання.

У США найбільше з усіх країн зафіксовано підтверджених випадків – 16 041 095; в Індії – 9 906 165: в Бразилії – 6 901 952.