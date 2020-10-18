Станом на неділю, 18 жовтня, кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі перевищила 40 мільйонів осіб.

Про це свідчать дані Worldometers.

Зараз в світі виявили понад 40 млн інфікованих коронавірусом. З них померли – 1 млн 115 тис. 154 осіб. Одужали при цьому вже 29 млн 919 тис. 338 пацієнтів.

За кількістю інфікованих на першому місці залишаються США – там захворіли 8 млн 343 тис. 140 осіб. На другому – Індія (7 млн ​​494 тис. 551 осіб)

Третє місце у Бразилії – там коронавірус підтвердили у 5 млн 224 тис. 362 осіб.