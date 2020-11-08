Про це повідомляється на сайті Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я.
Так, з початку пандемії від коронавірусу померло 1 млн 239 тис. 157 осіб.
Найбільше підтверджених випадків захворювання в Північній та Південній Америках – 21 млн 326 тис. 640 осіб. На другому місці Європа з 21 млн 326 тис. 640 випадками COVID-19. В Південно-Східній Азії – 9 млн 586 тис. 409 підтверджених випадків інфікування.
- Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що окрім Данії заражених коронавірусом норок знайшли ще у п’яти країнах. Вчені впевнені, що норки заражаються від людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я вивчить біобезпеку норкових ферм в країнах по всьому світу, щоб запобігти подальшим “побічним ефектам” після того, як Данія вирішили знищити норок через спалах коронавірусу.