У світі кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус COVID-19 наближається до 50 млн і становить - 49 106 931.

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я.

Так, з початку пандемії від коронавірусу померло 1 млн 239 тис. 157 осіб.

Найбільше підтверджених випадків захворювання в Північній та Південній Америках – 21 млн 326 тис. 640 осіб. На другому місці Європа з 21 млн 326 тис. 640 випадками COVID-19. В Південно-Східній Азії – 9 млн 586 тис. 409 підтверджених випадків інфікування.